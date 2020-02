Fiuggi, operatori trasporto scolastico senza stipendio: interviene il Sindaco

L’amministrazione comunale di Fiuggi, il sindaco Alioska Baccarini, sono in prima linea per la risoluzione della vertenza che sta mettendo in ginocchio il personale del servizio di trasporto scolastico.

Trasporto scolastico, interviene direttamente il Sindaco di Fiuggi

Gli operatori è dal mese di settembre 2019 che non percepiscono lo stipendio dovuto e la pazienza delle famiglie è giunta al limite. A porre un argine a questa situazione surreale – considerato che non si possono lasciare padri e madri di famiglia senza stipendio da circa cinque mesi – ci ha pensato il sindaco Alioska Baccarini.

Ieri il primo atto ufficiale del primo cittadino, è il frutto di un percorso che da mesi lo vede impegnato accanto ai lavoratori di Fiuggi: “Ho personalmente richiesto alla responsabile del servizio, la dottoressa Trinti, di formalizzare alla società del trasporto scolastico la nostra disponibilità (già comunicata per le vie brevi nei giorni scorsi) al pagamento immediato e diretto delle somme dovute per le retribuzioni ai dipendenti. Attendiamo indicazioni e adesione in tal senso dalla società che gestisce il servizio”.

E non appena ci sarà il via libera della ditta privata, gli operatori potranno riscuotere il tanto meritato stipendio. “Ringraziamo il Comune di Fiuggi e il sindaco Alioska Baccarini per la sensibilità dimostrata, stando accanto ai lavoratori in momento difficili e cercando delle soluzioni per essere pagati. Siamo allo stremo – affermano gli operatori del servizio – e il nostro appello è rivolto alla ditta che gestisce il servizio, unica responsabile di questa situazione: mettete in condizione il Comune di pagarci i nostri stipendi. In alternativa assumetevi le vostre responsabilità e rispettate gli adempimenti verso i lavoratori di Fiuggi, visto che negli altri Comuni dove operate state pagando regolarmente. È una vergogna”.