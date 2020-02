Un episodio che avrebbe creato forti disagi e, allo stesso tempo, poteva causare delle conseguenze molto serie. Un cittadino di 34 anni, nella giornata di domenica, sarebbe stato fermato nella stazione ferroviaria di Torricola dopo che si sarebbe aggrappato al maniglione esterno dell’ultimo vagone del treno.

Si attacca al maniglione del treno: denunciato 34enne

Il personale della Polizia di Stato di Cisterna di Latina sarebbe intervenuta presso la stazione locale per fermare e denunciare un uomo di 34 anni dopo che si era aggrappato al maniglione esterno del treno. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che il 34enne, nonostante fosse provvisto di regolare biglietto, forse per il ritardo, avrebbe preso il treno in corsa dopo che i portelloni si erano chiusi.

Il personale si sarebbe subito accorto dell’uomo in equilibrio precario sul predellino esterno del treno e avrebbe immediatamente fermato il convoglio in prossimità della stazione ferroviaria di Torricola.

Allertate le Forze dell’Ordine, i militari avrebbero subito identificato e denunciato l’uomo in stato di libertà per interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Oltre a questo, l’uomo avrebbe causato un ritardo di circa 30 minuti al treno che da Roma Termini era diretto verso Napoli.