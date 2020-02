CONCORSO (scad. 22 marzo 2020)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate. (GU n.15 del 21-02-2020)

IL DIRETTORE GENERALE

per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Decreta:

Art. 1

Generalita’

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il

reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi

marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al

23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli

dell’Esercito;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al

23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli della Marina

Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il

Corpo delle Capitanerie di Porto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al

23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli

dell’Aeronautica Militare.

2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste

riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero

dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici

superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati

delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di

assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito,

dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli

orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per

i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli

orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli

645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in

possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente

non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei

saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri

concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno

ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con

riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei

requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a

effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.

4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso

possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del

corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai

sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 6.

5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la

facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente

bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,

annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’

concorsuali previste nei successivi articoli o l’incorporamento dei

vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’

prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato

o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne dara’

immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra’ valore di

notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la

stessa Amministrazione provvedera’ a darne comunicazione mediante

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» – e sul portale dei concorsi secondo le modalita’

riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a

concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma

sara’ altresi’ modificato il numero dei posti riservati ai sensi del

precedente comma 2.

6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di

auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto

alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli

stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,

altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere

eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di

candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per

l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di

recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito

www.difesa.it nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero

della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita’.

Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti gli interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale