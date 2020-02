Zagarolo, interventi al manto stradale a Valle Martella e non solo

Interventi straordinari per il rifacimento stradale in Loc. Valle Martella e approvazione progetto esecutivo su sistemazione e miglioramento di strade del territorio comunale Zagarolo – L’11 e il 13 Febbraio scorso la Giunta comunale di Zagarolo ha deliberato due atti per l’avvio di interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle pavimentazioni stradali in località Valle Martella e su altre sedi stradali del territorio comunale.

“Dopo opportuni sopralluoghi, l’ASTRAL ha provveduto a redigere un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali di Valle Martella per un quadro economico totale di 600mila Euro -spiega il Sindaco di Zagarolo, Lorenzo Piazzai.

L’ASTRAL è la società della Regione Lazio preposta alla progettazione, realizzazione e manutenzione della rete viaria regionale. Si tratta di un intervento importante che mira a restituire sicurezza alla mobilità stradale di Valle Martella”.

“Per quanto riguarda le altre strade del territorio, invece, abbiamo approvato la Variante al Progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione e miglioramento delle sedi stradali di viabilità comunale e interverremo con fondi comunali – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici di Zagarolo, Emanuela Panzironi.

– Una buona notizia per i nostri cittadini che ci hanno sempre puntualmente segnalato le arterie del territorio maggiormente dissestate: finalmente potremo intervenire e migliorare le nostre strade”