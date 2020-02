Zara cerca una risorsa da inserire in stage presso il punto vendita di Zara Roma Bocconi.

I nostri vetrinisti costruiscono ed allestiscono le nostre vetrine da zero, supportati dalle linee guida che arrivano dalla sede centrale in Spagna e dalla loro creatività.

Non è necessario aver maturato esperienza come vetrinista, ma è fondamentale dimostrare un interesse concreto per questa mansione (corsi, coinvolgimento nella realizzazione di vetrine e/o visual).

PROFILO

Cerchiamo una persona dinamica, energica e costantemente attiva nelle reti sociali (Instagram, Pinterest, Fashion Blog ecc), con una visione analitica del mondo del Fashion e capace di captare le tendenze e di adattarle al mercato locale e all’identità di Zara.

Ricerchiamo, inoltre, forti skill organizzative, precisione, attenzione al dettaglio, alto grado di problem-solving e di team work, passione e gusto per la decorazione e la moda e un forte senso pratico.

La risorsa affiancherà i nostri vetrinisti senior e sarà formata su tutti gli aspetti di gestione e costruzione della vetrina.

L’obiettivo dello stage è trasmettere al tirocinante le tecniche espositive specifiche del fashion retail, sviluppando le sue competenze in materia di visual merchandising e le sue capacità creative.

Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare dalle 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Requisiti