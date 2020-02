Cgil, Cisl e Uil: misure di prevenzione da Coronavirus per i lavoratori

In riferimento alla circolare del Ministero della Salute sulla polmonite da nuovo Coronavirus in Cina, le organizzazioni sindacali chiedono urgentemente ai datori di lavoro di mettere in campo tutte le azioni necessarie sia all’informazione dei lavoratori sugli eventuali rischi e soprattutto sulle comuni misure preventive da intraprendere.

Lavoratori: come difendersi dal Coronavirus

La responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, avvertono i sindacati, è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure di prevenzione:

lavarsi bene e frequentemente le mani;

porre attenzione sull’igiene delle superfici;

evitare contatti stretti e protratti con persone che abbiano sintomi simil influenzali;

adottare ogni misura preventiva dettata dal datore di lavoro.

Nel caso si venga a contatto con persona contagiata, si deve: