Stroncato a 37 anni da un malore il comandante della Polizia Locale di Sant’Angelo Romano, Alessandro Anselmi. In precedenza aveva prestato servizio anche a Cave, San Cesareo, Piglio e Colleferro.

Il comunicato dell’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio:

“L’Associazione piange un amico, che solo due mesi fa era con noi alle celebrazioni di San Sebastiano, per la prima volta nella sua veste di Comandante della Polizia Locale di Sant’Angelo Romano, pronto e disponibile per dare il suo contributo alla organizzazione dei prossimi eventi. E invece no.

Ieri, domenica 23 febbraio, mentre stava allegramente trascorrendo una giornata al carnevale di Cave, per una volta libero dal servizio, insieme alla moglie Lia e ai sue due bambini, Elena ed Edoardo, si è sentito male.

I colleghi, suoi amici, lo hanno subito soccorso, e l’ambulanza lo ha trasportato al Pronto soccorso di Palestrina, per poi essere trasferito successivamente al Policlinico Umberto I di Roma, dove la situazione è precipitata, e una emorragia celebrale lo ha portato via ai suoi affetti.

La notizia, che abbiamo diffuso questa mattina presto qui su facebook e nei vari canali social, ha lasciato tutti increduli. Alessandro, 37 anni, una Laurea in Scienza Politiche e un master in Scienze della Pubblica Amministrazione,è l’emblema del ragazzo che ama il mestiere della Polizia Locale, studia e in pochi anni passa dal grado di agente a quello di Comandante.

Lo ricordano bene i colleghi dei comandi dove ha prestato servizio: Cave, San Cesareo, Piglio, Colleferro e, ultimo, la nomina a Comandante di Sant’Angelo Romano, avvenuta lo scorso 1 ottobre.

Verrà ricordato anche al Comune di Cori, dove per sei mesi nel 2018 ha ricoperto l’incarico di Funzionario responsabile dell’area economico finanziaria.

Il Presidente dell’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio, Dario Di Mattia, i Vice Presidenti Antonio D’Agostino e Luisa Moretti, il Direttivo e tutti i soci si stringono al dolore della moglie Lia (anch’essa nostra collega), e dei piccoli Elena ed Edoardo e si uniscono alla comunità di Castel Sant’Angelo Romano”.