Alatri, possibile presenza di topi: sindaco ordina chiusura di una scuola

Il Sindaco della città di Alatri ha diramato un’ordinanza che prevede la chiusura dell’Istituto Comprensivo 1° di Alatri, in seguito a diverse denunce per scarse condizioni igieniche.

L’ordinanza

L’Istituto Comprensivo 1° di Alatri, in località Bitta, resterà chiuso il giorno martedì 25 febbraio 2020 per via di alcune ispezioni igienico-sanitarie che verranno effettuate all’interno del plesso scolastico. La denuncia sarebbe arrivata nei giorni scorsi da parte del Dirigente Scolastico che avrebbe, con premura, chiesto un intervento degli organi competenti.

L’ordinanza si riferisce ad un intervento di “Pianificazione per azioni a tutela dell’igiene e della sicurezza sanitaria dei locali scolastici. Richiesta urgente di derattizzazione, di disinfezione e disinfestazione. Richiesta dall’Ente.”

A quanto risulta, pare siano state rilevate tracce evidenti del passaggio di roditori. Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, il Sindaco ordinerà il prolungamento della chiusura scolastica per effettuare gli interventi di sanificazione del caso.

CLICCA QUI per leggere l’ordinanza ufficiale del Sindaco di Alatri.