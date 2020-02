Colleferro e Paliano, maxi sequestro di marijuana e due giovani arrestati

Un ragazzo di anni 23, residente a Paliano (FR) e una ragazza di anni 27, residente a Colleferro (RM), incensurata, sono stati tratti in stato di arresto ex art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si comunica che nella serata di ieri 21 febbraio u.s., personale di questa squadra di polizia giudiziaria, grazie al possesso di notizie info-investigative, poneva in essere un’attività di osservazione nei confronti di alcuni soggetti già attenzionati nei pressi del ristorante giapponese ΄Yujo΄ di Colleferro (sito sulla via Casilina), in particolare il conducente di un’autovettura Peugeot 308 che risultava alle fattezze in possesso del personale operante. Quest’ultimo, dopo aver parcheggiato l’autovettura sul retro del ristorante entrava all’interno di una civile abitazione ubicata nei pressi.

Nella circostanza, arrivava un’altra autovettura con due giovani a bordo che si posizionava dietro la peugeot 308 in attesa di ricevere un qualcosa. Infatti, poco dopo, un 23enne usciva dall’abitazione e raggiungeva i due giovani dove avveniva uno scambio (cessione di un involucro in cambio di denaro). Nella contingenza interveniva personale in abiti civili ed in divisa per un controllo che dava esito positivo. Infatti, i due giovani, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di gr. 5 di sostanza stupefacente de tipo marijuana, la somma di denaro in contante di circa 600,00 €, mentre all’interno dell’autovettura veniva rinvenuta la somma di denaro pari a 670,00 €.

Durante le suddette operazioni, un altro dipendente, appostato nei pressi dell’abitazione, coadiuvato da altro personale, interveniva all’interno dell’immobile dove era uscito il 23enne. e all’interno veniva eseguita la perquisizione domiciliare che dava esito positivo. Infatti, all’interno venivano rinvenute diverse borse contenenti buste di plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso di oltre kg. 4,100. Veniva altresì rinvenuto materiale per lo spaccio, quali bilancini di precisione, macchina sottovuoto, un paio di forbici, bustine di cellophane ed un coltello.

La perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del 23enne dava esito negativo, anche se in via cautelare veniva ritirata un’arma detenuta regolarmente.

Per tali motivi, i due giovani, cui solo la 27enne risultava immune da pregiudizi mentre il 23enne ha precedenti specifici, venivano tratti in arresto per il reato in oggetto indicato e deferiti all’Autorità Giudiziaria di Velletri, che ne disponeva il Giudizio con rito direttissima nella mattinata odierna.

Foto di repertorio