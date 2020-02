Tragico incidente sulla Pontina in via Carlo Levi: perde la vita un 39enne

Ieri sera, 22 febbraio 2020, alle ore 21:30 circa è avvenuto un tragico incidente sulla SS148 Pontina. A Roma un uomo a bordo di una Smart ha persona la vita in seguito all’incidente stradale.

Sembrerebbe che il 39enne abbia perso il controllo dell’auto, per motivi da accertare, e che sia finito con la vettura su via Carlo Levi in zona Laurentino, dopo essersi ribaltato.

Ma il condizionale è d’obbligo in quanto le dinamiche del sinistro non sono ancora chiare e saranno le Forze dell’Ordine a ricostruire quanto accaduto. L’uomo, 39enne, sarebbe deceduto sul posto e l’intervento dei sanitari del 118 sarebbe stato vano.

Foto di repertorio