Dalle ore 22 di domenica 23 febbraio sarà chiusa al traffico via Aurelia per i lavori di riqualificazione del manto stradale nel tratto dal km 9+600 al 8+100, in direzione del centro storico. Il traffico sarà deviato nella carreggiata opposta verso il Grande Raccordo Anulare, che diventerà a doppio senso di marcia per l’intera durata degli interventi.

In questa fase dei lavori sarà riqualificato completamente il manto stradale del tratto interessato, saranno rimosse le alberature a fine ciclo vita e sostituite con circa 50 nuove essenze da piantumare. L’impresa che effettuerà i lavori sta predisponendo la segnaletica stradale provvisoria.

Per contenere i disagi al traffico saranno potenziate le comunicazioni attraverso i canali di Roma Servizi per la Mobilità.

I lavori, iniziati nel gennaio scorso, fanno parte del più ampio progetto di riqualificazione di un intero tratto di via Aurelia: circa 4 km in entrambi i sensi di marcia da Piazza Irnerio a via di Acquafredda.