L’ultimo a finire in manette è un romano di 19 anni. Il ragazzo è stato sottoposto ad un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Nel transitare in via Vanga, i poliziotti, hanno notato tre persone ferme sul marciapiede intente a dialogare e gesticolare con fare sospetto.

Durante l’identificazione i tre ragazzi, in forte stato di agitazione, alla richiesta degli agenti, hanno tirato fuori dalle tasche alcune bustine in cellophane contenenti marijuana.

L’arrestato invece, è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 2 frammenti di hashish pari a circa 11 grammi nonché 90 euro in contanti. A casa del giovane, i poliziotti hanno sequestrato diversi frammenti di marijuana e di hashish pari ad un peso di oltre 50 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Solo nel 2019, la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Basilio, ha proceduto all’arresto di oltre 100 persone e denunciato 150 soggetti dediti per la maggior parte, allo spaccio di stupefacenti. Sequestrati circa 20 kg, tra hashish, marijuana e cocaina.

Nell’anno in corso, sono già oltre 30 gli arrestati e oltre 1 kg. lo stupefacente rinvenuto. In atto, anche numerose richieste dirette all’Autorità Giudiziaria, per l’ emissione di ordinanze di custodia cautelare.

Proseguono anche le attività di indagine per l’identificazione di soggetti responsabili di spaccio di stupefacenti, rapine, violenze sessuali, usura, ricettazione e sfruttamento della prostituzione.

Foto di repertorio