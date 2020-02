Si comunica che per poter eseguire l’allaccio di una nuova condotta lunedì 24 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 20:00, potrebbero verificarsi degli abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua.

In particolare, le aree maggiormente interessate dal fuori servizio sono:

viale Madonna del Campo

via della Ferrovia

via Cannetaccia

via dell’Artigianato

via Pratarone

via Luigi Einaudi

via Santa Maria del Monte

via dell’Agricoltura e limitrofe

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Foto di repertorio