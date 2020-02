Paliano, altri 6 ragazzi nel nuovo progetto di Servizio Civile riservato alla tutela ambientale.

Il progetto

Dopo le selezioni e il corso di formazione, altri 6 ragazzi hanno cominciato ufficialmente a prestare Servizio Civile nel comune di Paliano per una co-progettazione tra il Comune di Supino (ente capofila), il Comune di Patrica, il Comune di Amaseno e naturalmente Paliano. Il progetto dal nome “Supinambiente” ha come obiettivi l’educazione e la promozione ambientale e paesaggistica e lo sviluppo sostenibile.

Il Sindaco Domenico Alfieri e l’Assessore al Servizio Rifiuti Solidi Urbani Simone Marucci, insieme al responsabile dell’ufficio Ecologia e Ambiente, hanno incontrato i volontari per esprimere i loro auguri per l’esperienza che si apprestano ad iniziare. Il sindaco Alfieri ha commentato: «Questo è il terzo progetto di Servizio Civile che riusciamo a intraprendere in poco più di un anno: un aiuto per i giovani in cerca di occupazione ma anche un apporto al nostro Comune nell’area dell’ambiente e della sua tutela. A nome dell’intera Amministrazione auguro un buon lavoro a tutti».

«L’operato di questi ragazzi – ha dichiarato l’Assessore Marucci – rappresenta un valore aggiunto ai servizi che l’Amministrazione Comunale offre al territorio. Questi giovani potranno infatti collaborare nel lavoro d’ufficio del settore ecologia e cosa più importante potranno anche farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione sul tema e sulla tutela dell’ambiente. Esprimo dunque un “in bocca al lupo” ai volontari per questo nuovo inizio».