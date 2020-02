Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 22 febbraio 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Mina

23:19 – Una Storia da Cantare – Mina

00:15 – TG1 NOTTE

00:25 – Che tempo fa

00:30 – Milleeunlibro Scrittori in TV

RAI 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Oro nero

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles La lista nera

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Case mobili

RAI 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 49 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – MIAMI SUPERCOPS (I POLIZIOTTI DELL’ 8A STRADA) – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

ITALIA 1

18:15 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – SPAZZATI VIA

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’INTOCCABILE

21:15 – CATTIVISSIMO ME 3 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

LA 7

18:00 – Cash – Fate il vostro gioco

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Sindrome cinese

23:30 – Silkwood

00:50 – Silkwood (Parte 2)

02:00 – Otto e Mezzo Sabato (r)

TV 8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – A 007 – Dalla Russia con amore

23:45 – Rocky Balboa

01:30 – Nora Roberts – L’estate dei misteri

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 23 –

04:15 – Lady Killer – Ep. 1 –

05:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 2 –

NOVE

18:30 – Ma tu di che segno 6?

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.4

21:25 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

00:15 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.2

00:50 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.7

01:45 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.8

02:40 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.1

03:30 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.2

21 RAI 4

18:36 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. V ep.15

19:16 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.4

19:57 – Criminal Minds II ep.2

21:20 – Narcos III ep.9

22:04 – Narcos III ep.10

22:51 – Crank

00:10 – Crank – High Voltage

02:23 – Anica appuntamento al cinema

23 RAI 5

18:03 – Concerto OSN Rai – Beethoven, Concerto triplo in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello o

18:57 – Concerto Giulini-Weissenberg: Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op

19:31 – BEETHOVEN: SONATA OP.96 IN SOL MAG Ludwig van Beethoven: le Sonate per violino e pianoforte

20:00 – Fuori Binario – Il treno del Friuli

20:51 – Teatro – Hocus molto pocus

21:15 – LABORATORIO RONCONI: IN CERCA D’AUTORE

21:51 – TEATRO – IN CERCA D’AUTORE

23:29 – Finale di Partita

24 RAI MOVIE

19:25 – Quel momento imbarazzante

21:10 – Contromano

22:55 – Empire State

00:30 – W la foca

02:00 – Quel momento imbarazzante

03:30 – Double Zéro

05:00 – Quartet

22 IRIS

18:29 – FINO A PROVA CONTRARIA

21:00 – THE JACKAL

23:37 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT 2020, 2

23:43 – DELITTO PERFETTO

01:52 – LA VIA DELLA PROSTITUZIONE

03:04 – CIAKNEWS

03:08 – LA CINTURA

04:38 – LOTTA PER LA VITA – I PARTE

30 LA 5

18:00 – SENZA TRUCCO

18:35 – SENZA TRUCCO

19:10 – SACRIFICIO D’AMORE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:14 – X-STYLE

01:50 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

03:31 – SACRIFICIO D’AMORE

05:05 – TEMPESTA D’AMORE 12

20 VENTI

18:24 – GOTHAM – LA MASCHERA

19:19 – GOTHAM – HARVEY DENT

20:15 – THE BIG BANG THEORY XII – IL RIVERBERO DELLA DECISIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – LO SCISMA DEL PLAGIO

21:04 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 2 PARTE

49 SPIKE

18:20 – Merlin –

19:20 – Merlin –

20:20 – Merlin –

21:30 – Maximum Conviction –

23:40 – La legge di Murphy –

01:30 – Call me Bruna –

02:20 – Call me Bruna –

03:00 – Top Gear Gold –

26 CIELO

18:30 – Fratelli in affari Marc e Ashleigh

19:15 – Affari al buio Rivelazioni

19:45 – Affari al buio Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia Una litografia di Van Gogh

20:45 – Affari di famiglia Il biscotto della fortuna

21:15 – Monella

23:00 – XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

01:00 – French Kiss – Le ragazze del porno Valentina Nappi

27 PARAMOUNT

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – The Aviator –

00:00 – Con Air –

02:30 – Shine –

04:00 – Quattro Donne e un Funerale –