Confronto aperto tra la ASL Rome 5 e i comuni del territorio

Il Direttore Generale Santonocito: “Momenti fondamentali per conoscere le reali esigenze del territori”

La nascita di Tavoli Distrettuali periodici tra la ASL Roma 5 e i sindaci del territorio era stata annunciata al margine della prima riunione plenaria dello scorso 14 gennaio. Questa mattina l’incontro presso l’ospedale Parodi delfino di Colleferro tra il Direttore Generale, Giorgio Giulio Santonocito, e i primi cittadini dei Distretti di Colleferro e Palestrina. Nell’occasione sono state esposte criticità ma anche annunciate e condivise proposte di intervento e di miglioramento attuabili nel breve periodo.

In mattinata incontro a Colleferro tra il Direttore Generale e i sindaci dei Distretti di Colleferro e Palestrina

“L’utilità di questi confronti periodici – commenta il Direttore Generale – risiede nella possibilità di conoscere le reali necessità dei vari territori e dei cittadini per poi poter procedere ad una programmazione adeguata, mirata ed efficace. Nell’incontro di questa mattina, durante il quale è stato fatto il punto della situazione, sono state illustrate le attività in essere dell’Azienda tra cui il via, già la prossima settimana, del bando di gara per i lavori del Pronto Soccorso di Colleferro. Lavoriamo anche all’apertura di un ambulatorio pediatrico e un servizio neurologico“.

Al via il bando di gara per i lavori al Pronto Soccorso. Sì agli ambulatori pediatrico e neurologico

“Ringrazio in particolare – ha aggiunto Santonocito – il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, che si sta ponendo come valido interlocutore della Direzione Strategica, in grado di sintetizzare le tematiche e le criticità di interesse della cittadinanza, sono certo che insieme si farà un buon lavoro“.