Sora, sospensione del flusso idrico il 2 marzo 2020: zone, orari e info

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica presso via Villa Carrara, il giorno 2 marzo 2020 (lunedì) dalle ore 08:00 fino alle ore 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

Ecco le zone interessate

via Villa Carrara, via Pantano, via Ruscitto, via Bonomi, via Madonna della Stella, via Molino, via Pagnatelli,

via San Giuliano Sura, via Sottoferrovia, via Camangi, via Annibale Petricca, via Trecce, via Colle d’Arte,

via Tombe.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.