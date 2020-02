Rinascente, posizioni di lavoro aperte in tutta Italia: c’è anche Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Rinascente è alla ricerca di personale. Posizioni aperte anche a Roma.

La Rinascente, posizioni aperte in tutta Italia. Anche Roma. Le figure ricercate

Lo store più conosciuto è sicuramente quello di Milano in Piazza Duomo, ma La Rinascente ha punti vendita anche a Roma, con due store via del Tritone e in piazza Fiume. È possibile trovarlo anche a Firenze, Torino, Padova, Cagliari, Palermo, Catania, Monza e Genova. Si tratta quindi di un gruppo molto collaudato, sinonimo di sicurezza e garanzia.

Le figure ricercate

Sales Assistant

Sede: Torino

Sede: tutti gli store d’Italia

Sede: Roma, store di via del Tritone

Sede: Monza

Sede: Roma, store di Piazza Fiume

Sede: tutti gli store d’Italia

Sede: Roma, store di via del Tritone

Sede: Milano

Sede: Milano

Sede: tutti gli store d’Italia

Sede: tutti gli store d’Italia

Sede: Milano

Come candidarsi

Per potersi candidare è necessario andare sul sito internet ufficiale della Rinascente e, una volta individuata la posizione aperta che più vi interessa, cliccarci sopra e inviare la candidatura.