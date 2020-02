Primavalle, donna cade dalla finestra del bagno: ipotesi suicidio

Una vera e propria tragedia sembra essersi verificata nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2020, in via Gregorio XIII, in zona Primavalle, a Roma. Una donna sarebbe caduta dalla finestra del bagno della sua abitazione. Inutile il tentativo del marito nel cercare di salvarla.

Tragedia a Primavalle: donna cade dalla finestra del bagno

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 15 e 20, una donna avrebbe deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto. Stando a quanto trapela ancora non si avrebbe la certezza se sia caduta o se il gesto sia stato volontario, fatto sta che il marito, precipitandosi nella stanza da bagno, avrebbe visto la moglie in bilico sul davanzale e avrebbe provato a prenderla. Purtroppo per lui, però, non ci sarebbe riuscito.

La donna sarebbe volata dal secondo piano della sua abitazione. Sul posto sarebbero tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non avrebbero potuto far altro che accertare la morte della donna.

Secondo quanto raccolto, sembrerebbe che la signora da diverso tempo, soffriva di alcuni problemi psichici e che, proprio tra qualche mese, avrebbe dovuto sottoporsi a dei nuovi controlli.

Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.