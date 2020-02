A partire da giovedì 20 febbraio 2020 sarà possibile presentare la domanda per ottenere il bonus legato all’acquisto del seggiolino anti abbandono per auto. Scopriamo insieme come bisogna fare ottenerlo, chi ha diritto di richiederlo, ed eventualmente cosa è necessario fare in caso di richiesta di rimborso, se già acquistato.

Bonus seggiolino anti abbandono per auto: tutte le info

Il decreto interministeriale del 28.01.2020 fissa le regole per ottenere il bonus di 30 euro dedicato all’acquisto dei dispositivi anti-abbandono per seggiolini auto, ormai obbligatori per legge a partire dal 6 marzo 2020, per i bambini fino a 4 anni di età. A partire da questa data, saranno previste sanzioni.

Come richiedere il bonus e chi ne ha diritto