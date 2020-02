Artena, sottotetto di un’abitazione prende fuoco: tanta paura

Incendio in un’abitazione di Artena. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato un sottotetto di una casa di via dello Sport, in contrada Macere.

Artena, a fuoco un sottotetto di una casa

Un incidente che poteva provocare dei danni molto seri ma che, per fortuna, è stato scongiurato dal lavoro tempestivo dei Vigili del Fuoco. Nella giornata di oggi, martedì 18 febbraio 2020, ad Artena, un sottotetto di un’abitazione situata in via dello Sport, Contrada Macere, sarebbe andato a fuoco.

Verso le ore 09:20 i Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti nei pressi del plesso riuscendo, con l’ausilio di un’autobotte, a domare le fiamme e a ripristinare la situazione. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.

Adesso resterebbero da capire i motivi che avrebbero portato all’incendio.