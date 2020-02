Per alcuni sono appuntamenti fissi da seguire tutti i pomeriggi, per curiosità o per avere compagnia. I rotocalchi pomeridiani di Rai e Mediaset sono trasmissione di successo, etichettate da alcuni come tv trash ma comunque con un notevole riscontro.

Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio, ci sono trasmissioni che puntano più sulla qualità ed altre che lo fanno decisamente meno. Vediamo quali sono gli appuntamenti più seguiti dagli utenti per quello che riguarda i format pomeridiani di trasmissioni.

Pomeriggio 5

Al primo posto c’è l’appuntamento pomeridiano con Barbara D’Urso su Canale 5: Pomeriggio 5 è una delle trasmissioni più seguite all’interno della quale vengono affrontati temi di stretta attualità (in questi giorni è molto caldo l’argomento Sanremo) con ospiti in studio, collegamenti esterni ed approfondimenti su fatti di cronaca, costume, spettacolo e gossip. Una trasmissione in onda da circa 1 anno e mezzo e che mette insieme numeri da record.

La Vita in Diretta

Altro punto di riferimento per i rotocalchi pomeridiani, La Vita in Diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini; un po’ meno gossip ed un po’ più di attualità, con riferimento anche alla cronaca nera ed alle ultime notizie. Questo il formato di una trasmissione di successo ormai da anni e che in passato ha vissuto anche momenti drammatici, come nel luglio del 2016 quando venne a mancare per cause naturali la storica inviata del programma televisivo, Anna Maria Jacobini (per approfondimenti leggi: chi è Anna Maria Jacobini), proprio mentre era in trasferta a Cracovia per raccontare ai telespettatori del programma la visita del Papa.

Vieni da me

Un salotto gestito da Caterina Balivo con interviste, giochi, esibizioni. Certamente una atmosfera più leggera che tra spunto dal format del talk show televisivo statunitense Ellen DeGeneres Show. Tra interviste a personaggi dello spettacolo, interventi del pubblico, monologhi della conduttrice e performance musicali, il primo pomeriggio, quello subito dopo pranzo, scorre in modo leggero e piacevole su Rai 1. Il tutto anche grazie alla presenza della conduttrice Caterina Balivo, amata per la sua spontaneità e per la sua presenza percepita come genuina.