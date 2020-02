Attirare l’attenzione dei clienti con i cartelli vetrina

Nell’epoca del multimediale, con il marketing che si è spostato quasi per intero in rete, le vetrine dei negozi hanno ancora un ruolo preminente per quello che riguarda la promozione e la vendita di prodotti. Una vetrina ben allestita può realmente fare la differenza per arrivare a raggiungere il target di riferimento e per aumentare le vendite.

Di regole fisse non ce ne sono, è importante dare spazio alla creatività, liberare l’estro, mettere in risalto i prodotti migliori e promuovere le offerte; in quest’ultimo caso può essere di supporto rivolgersi ai cartelli vetrina sfruttando il loro impatto visivo per fare pubblicità.

Si tratta di strumenti semplici che hanno la facoltà, se ben strutturati, di entrare nella mente di chi guarda; colpire il cliente, è questo l’obiettivo di qualsiasi campagna pubblicitaria. Ed i cartelli vetrina nascono proprio con questo obiettivo.

Colpire il cliente con i cartelli vetrina

Il vantaggio rispetto ad altre tipologie pubblicitarie è quello di consentire al cliente un contatto immediato con il prodotto; chi passa davanti ad una vetrina e viene colpito da un cartello promozionale può entrare subito in negozio e chiedere informazioni.

Una comunicazione basata su immagini di impatto, stampe rigide che mostrano foto dei prodotti venduti all’interno della attività commerciale; oltre che in vetrina possono essere posizionati anche in altri luoghi come banconi o scaffali.

Al di là della posizione ciò che conta è la qualità del prodotto finale, il messaggio che riesce a passare e soprattutto la capacità di attirare l’attenzione. Al contrario di quanto si potrebbe pensare non è facile creare cartelli vetrina efficaci: ci sono aziende specializzate nel campo, come nel caso di Arti Grafiche Villa, che da anni operano dando vita a cartelli vetrina per attività di ogni genere. In sostanza non un lavoro che si può improvvisare.

Perchè i cartelli vetrina hanno successo

Anche perché dietro alla creazione di un cartello vetrina c’è uno studio di base che comprende finanche la scelta del materiale e del formato, non soltanto il messaggio pubblicitario. I cartelli vetrina possono essere realizzati in diverse declinazione di cartone; possono avere il piede di supporto o no; possono essere automontanti, a busta, con una tasca frontale dove inserire depliant informativi.

In sostanza vanno studiati a tavolino per trovare la soluzione migliore. Dietro al successo dei cartelli vetrina c’è la loro semplicità nel far passare un messaggio, il fatto di essere diretti, uno strumento di comunicazione efficace per pubblicizzare un prodotto, un marchio o un servizio senza troppi giri di parole o perdite di tempo.