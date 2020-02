La FL6, la più importante linea ferroviaria laziale, sarà coinvolta da non pochi disagi nei prossimi mesi, causa lavori che interesseranno la linea dalla mezzanotte dell’8 febbraio 2020 alle 23:59 del 13 giugno 2020.

I nuovi treni in circolazione ed orari

Sono stati cancellati, per questo motivo, numerosi treni da e per Roma Termini, ma dei nuovi ne sono stati aggiunti in sostituzione. Vi forniamo l’elenco completo dei cambiamenti.

Per lavori programmati nella stazione di Roma Termini, i treni indicati di seguito subiranno delle variazioni nelle seguenti giornate: 8 – 15 – 29 febbraio, 28 marzo, 4 aprile, 9 – 16 maggio, 13 giugno.

ROMA TERMINI – CASSINO (PARTENZA 18:14 – ARRIVO 20.29)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34553 originario da Roma Tiburtina invece che da Roma Termini con partenza alle ore 18.12. Non ferma a Roma Termini. Restano invariate le altre fermate ed orari.

ROMA TERMINI – CASSINO (PARTENZA 19:07 – ARRIVO 20:45)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34557 che ferma anche a Ciampino (a. 19.16/ p. 19.17). Restano invariate le altre fermate ed orari.

ROMA TERMINI – FROSINONE (PARTENZA 17:14 – ARRIVO 18:48)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34913 originario da Roma Tiburtina invece che da Roma Termini con partenza alle ore 17.02. Non ferma a Roma Termini. Restano invariate le altre fermate ed orari.

ROMA TERMINI – FROSINONE (PARTENZA 19:14 – ARRIVO 20:48)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34915 originario da Roma Tiburtina invece che da Roma Termini con partenza alle ore 19.10. Non ferma a Roma Termini. Restano invariate le altre fermate ed orari.

FROSINONE – ROMA TERMINI (PARTENZA 15:20 – ARRIVO 16:48)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34912 con arrivo a Roma Tiburtina invece che a Roma Termini alle ore 16.46. Non ferma a Roma Termini. Restano invariate le altre fermate ed orari.

FROSINONE – ROMA TERMINI (PARTENZA 16:22 – ARRIVO 17:48)

CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 34914 con arrivo a Roma Tiburtina invece che a Roma Termini alle ore 17.50. Non ferma a Roma Termini. Restano invariate le altre fermate ed orari.

Clicca qui per leggere il documento con tutte le modifiche agli orari dei treni della linea FL6 Roma-Cassino.