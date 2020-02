Ieri notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 42enne del Marocco, con precedenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Ecco che cosa è successo

A seguito di segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione in via Giulio Pasquati, zona Vigne Nuove, sorprendendo l’uomo, in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, mentre inveiva contro la moglie, 52enne connazionale, che tentava successivamente di aggredire, anche alla presenza delle loro figlie minori, di 14 e 12 anni. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione.

Da successivi accertamenti dei militari, è emerso che il 42enne non era nuovo a questi episodi di violenza e che già in passato aveva avuto analoghi comportamenti nei confronti della moglie, per i quali è stato destinatario di un decreto di divieto di avvicinamento.

L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.