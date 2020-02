Tor de’Cenci, ex poliziotto in pensione si uccide con un colpo di pistola

Una vera e propria tragedia sembra essersi verificata nella giornata di sabato 15 febbraio 2020 in zona Tor de’Cenci. Un ex poliziotto si sarebbe sparato.

Tor de’Cenci, poliziotto in pensione prende la pistola e si spara

Una tragedia avrebbe scosso l’intera comunità del IX Municipio di Roma, in zona Tor de’Cenci. Stando a quanto trapela dalle prime informazioni del caso, sembrerebbe che un ex poliziotto in pensione avrebbe, per circostanze ancora da chiarire, preso la pistola e si sarebbe sparato.

Sul posto sarebbero subito intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Spinaceto. Al momento non sarebbero chiare le cause che avrebbero portato all’estremo gesto. Vedremo se, nei prossimi giorni, si avranno maggiori dettagli.