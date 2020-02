Noleggiare un furgone conviene? Ecco alcune informazioni utili

Il noleggio è una soluzione sempre più praticata da coloro che desiderano spostarsi per esigenze personali e lavorative a costi ridotti e senza troppe preoccupazioni.

Noleggiare un furgone permette di far fronte a traslochi, transfer di lavoro, lavori straordinari ed esigenze familiari senza gli oneri del mantenimento di un veicolo.

Ma perché noleggiare un furgone conviene così tanto?

Maggiore flessibilità

Che si tratti di esigenze lavorative o personali, il noleggio di un furgone si rivela sempre la scelta vincente in termini di flessibilità e praticità. Le aziende possono contare su una flotta sempre efficiente ed aggiornata, in modo da poter abbattere i costi e cambiare modello qualora la situazione lo richiedesse.

Ma anche liberi professionisti e privati possono trarre beneficio dal noleggio di un furgone. Si tratta del mezzo migliore per facilitare i traslochi e i lavori straordinari, o per i professionisti che devono muoversi fuori sede o affrontare un viaggio di lavoro.

In Italia si può trovare l’azienda di noleggio veicoli professionali più vicina che consentirà di fare una scelta specifica in base alle esigenze di volta in volta. Può trattarsi di un minivan, di un furgone commerciale leggero o di uno più specialistico dotato di montacarichi.

Non esiste poi un periodo minimo per il noleggio, tanto che un furgone può essere richiesto anche per trasferimenti di poche ore. Molte compagnie di noleggio, oltretutto, forniscono anche extra come le barre di traino, sistemi di navigazione satellitare portatili e seggiolini per bambini.

Meno preoccupazioni e responsabilità

Quando si noleggia un veicolo, lo fai nella consapevolezza che sarà assolutamente sicuro per conducente e passeggeri. La compagnia di noleggio, infatti, provvede alla manutenzione completa e alla copertura guasti nell’improbabile eventualità di un’emergenza. Spesso è anche offerta un’assistenza su strada h24, con la possibilità di richiedere un mezzo sostitutivo in caso di incidente.

Nella maggior parte dei casi, comunque, si tratta di mezzi spesso di età inferiore ai due anni, estremamente performanti e affidabili, in grado di garantire sempre il massimo delle prestazioni per qualsiasi esigenza.

Abbattere i costi

Noleggiare un furgone consente un notevole risparmio nel bilancio, specie per le aziende. Le piccole medie imprese non hanno alcun vantaggio ad acquistare un mezzo nella maniera tradizionale. Si tratta di costanti uscite mensili tra tasse e manutenzione ordinaria ed extra, senza contare che, già appena uscito dal concessionario, il valore del veicolo è sceso di un terzo.

La formula del noleggio permette non solo di ovviare alla svalutazione, ma anche di risparmiare su tutte quelle voci che gravano nella gestione di un mezzo: bollo, revisioni, assicurazione, spese di manutenzione e riparazione, in quanto è tutto a carico della ditta di noleggio. L’unica spesa fissa, oltre al canone, è quella relativa al carburante.

Inoltre, più si noleggia il furgone per un lungo periodo, più si ottiene una tariffa migliore rispetto al semplice noleggio giornaliero.

Promuovere il tuo business

Quando si tratta di noleggiare veicoli commerciali, è importante dare la giusta impressione ai clienti attuali e potenziali. Noleggiare un’auto potrebbe essere la soluzione ideale per un’attività, soprattutto in occasione di un evento aziendale.

Molte compagnie di noleggio offrono una vasta gamma di veicoli di prestigio tra cui monovolume di alta gamma e 4×4, in molti casi personalizzabili con loghi e contatti per promuovere l’attività.

Il noleggio del furgone sta quindi soppiantando la proprietà del mezzo in favore di modelli flessibili e sempre più convenienti. Per avere un’idea dei costi basta richiedere un preventivo personalizzato in base alle proprie esigenze.