In Veroli i militari della locale Stazione, durante un servizio teso a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, un 28enne albanese residente a Frosinone, già censito per reati inerenti gli stupefacenti, furto e rapina.

L’uomo alla guida della propria autovettura è stato controllato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, sottoposta a sequestro.

Ricorrendone i presupposti i militari operanti hanno ritirato al 28enne la patente di guida. Inoltre sia per il predetto che per il passeggero che era con lui, un 32enne del capoluogo, già censito per guida in stato di ebbrezza, ricorrendone i presupposti, sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Veroli per tre anni.

