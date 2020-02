La Giunta comunale di Pomezia ha presentato una richiesta di contributo al Cipe per l’acquisto e il recupero di immobili degradati a Torvaianica.

La Giunta chiede finanziamenti per demolizione ecomostro di Torvaianica

Il progetto di rigenerazione urbana – per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro di cui 9 da finanziamento statale e i restanti da compartecipazioni private – prevede due interventi:

​la demolizione dell’ecomostro in piazza Ungheria a Torvaianica con conseguente realizzazione di un asilo nido per circa 80 bambini;

​la demolizione del centro Elisabetta in via Varna a Torvaianica con conseguente realizzazione di un nuovo insediamento per circa 150 abitanti completo di aree verdi e servizi annessi.

“La richiesta di contributo – ha spiegato il Sindaco Adrano Zuccalà – si inserisce nel nostro più ampio progetto di riqualificazione urbana. Un modo per convertire aree abbandonate senza ulteriore consumo di suolo e recuperare immobili dismessi, come l’ecomostro in piazza Ungheria, fonte di enorme degrado all’interno della zona turisticamente più attrattiva del nostro territorio: Torvaianica”.