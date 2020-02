Ci siamo, il calcio internazionale è pronto a tornare in scena. Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma si stanno preparando per le prossime sfide di calcio tra Champions League ed Europa League. Ricordiamo che i diritti di entrambi le competizioni, per quanto riguarda la diffusione in Italia, sono detenuti da Sky, ma scopriamo insieme quali saranno le partite trasmesse in chiaro in tv questa settimana.

Champions League in chiaro: quale partita sarà trasmessa in tv su Canale 5?

Conclusa la fase a gironi, la Champions Leauge prosegue il suo cammino che arriverà ad Istanbul. Verso la metà di febbraio, si giocheranno gli ottavi di finale della massima competizione europea che vedranno protagoniste ancora 3 squadre italiane: oltre alla Juventus di Maurizio Sarri, fra le candidate alla vittoria finale, hanno ottenuto infatti la qualificazione il Napoli del neo allenatore Gennaro Gattuso e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Juventus giocherà contro il Lione, fuori casa, e la partita verrà trasmessa su Sky, così come Atalanta-Valencia. In chiaro, su Canale 5, invece, giocherà il Napoli che se la vedrà contro il Barcellona di Quique Setién.

Europa League in chiaro: quale partita sarà trasmessa in tv su TV8?

Passiamo invece all’Europa League. La Roma, giovedì 20 febbraio alle ore 21:00, affronterà in casa il Gent. La squadra di Fonseca si appresta ad affrontare una difficile sfida visto anche il periodo non prettamente positivo che sta passando la squadra giallorossa. La partità verrà trasmessa in chiaro su TV8.

L’Inter di Antonio Conte, retrocessa dalle fasi a girone della Champions League, se la vedrà contro il Ludogorets. Purtroppo per i tifosi nerazzurri, la partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8 ma soltanto su Sky.

Ancora emozioni e sfide che delineeranno il futuro delle formazioni italiane, chiamate a riconfermarsi dopo un ultimo turno che le ha viste quasi tutte sorridere. Fra meno di una settimana sapremo se per tutte ci sarà stato l’auspicato passaggio del turno, sebbene in poche siano favorite.