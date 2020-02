Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno eseguito controlli finalizzati a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati controllati 25 automezzi, identificate 36 persone, elevate 3 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso del servizio i militari operanti, a seguito di perquisizioni veicolari e personali, hanno segnalato quattro persone quali assuntori di sostanze stupefacenti di cui due 21enni, residenti a Pico, poiché trovati in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, un 23enne di Pontecorvo trovato in possesso di hashish ed un 28enne, originario della Guinea e residente a Spigno Saturnia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish e di marijuana. Nei confronti di quest’ultimo gli operanti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.

Nel medesimo contesto i Carabinieri della Stazione di Pico hanno denunciato, per detenzione abusiva di armi, un 36enne residente a Pico, già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità una baionetta per fucile tipo moschetto risalente verosimilmente al secondo conflitto mondiale, sottoposta a sequestro.

Inoltre i Carabinieri hanno proceduto a sanzionare amministrativamente due attività commerciali di Pastena per “occupazione di suolo pubblico in assenza di titolo autorizzativo”. In particolare i gestori avevano posto cassette di frutta, verdura, tavoli e sedie sul marciapiede antistante i propri esercizi commerciali.

Foto in copertina