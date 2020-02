Due incidenti si sono verificati alle prime luci dell’alba a Velletri. In particolare due giovani ragazzi sono finiti fuori strada, con la propria auto. I due sinistri, indipendenti l’uno dall’altro, sono avvenuti rispettivamente su via Appia Sud e su via Vecchia Napoli.

Gli scontri sono avvenuti alle prime luci dell’alba in via Appia Sud e in via Vecchia Napoli

In via Appia Sud un ragazzo sarebbe finito fuori strada colpendo, in seguito, una recinzione di ferro. Nel secondo incidente, quello in via Vecchia Napoli, il giovane avrebbe centrato degli alberi di ulivo, dopo essere andato fuori strada.

A quanto si apprende entrambi i ragazzi sono stati trasportati presso l’ospedale di Latina e sembrerebbe che abbiano riportato delle contusioni e delle ferite, a causa di quanto accaduto. Ma il condizionale è d’obbligo in quanto i rilievi dei casi sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio