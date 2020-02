Piglio sempre più cardioprotetto: inaugurata una nuova postazione DAE

In occasione dei 5 anni di attività del Centro Salute Madonna delle Rose sito in via Piagge a Piglio è stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 15 febbraio 2020, un nuovo punto DAE a disposizione dell’intera popolazione.

La postazione, che va ad accrescere la lista dei defibrillatori automatici esterni presenti a Piglio, è stata donata dal Centro Salute Madonna delle Rose guidato dalla dott.ssa Serena Cerri, che questa mattina ha accolto numerosi cittadini intervenuti , ed è stata affiancata dal Sindaco di Piglio Mario Felli e dalle varie autorità militari ed istituzionali.

“E’ una grande gioia poter inaugurare un nuovo defibrillatore in un’area molto popolata – ha sottolineato il Sindaco Mario Felli – Piglio diventa sempre di più un centro cardio protetto, e va evidenziato in questo caso la sensibilità della dott.ssa Cerri che nel festeggiare i 5 anni di attività del Centro Salute Madonna delle Rose, ha voluto farlo omaggiando la comunità di uno strumento fondamentale per salvare vite umane. Il defibrillatore è l’unico strumento efficace per intervenire con rapidità su una persona colpita da arresto cardiaco, patologia che rappresenta il 10% dei decessi in Italia e oltre il 50% di quelli causati da problemi al cuore. In situazioni di emergenza, il defibrillatore può essere ancora più risolutivo, il 70% delle persone colpite muore prima di raggiungere l’ospedale, perché le possibilità di sopravvivenza scendono del 10% nel primo minuto e del 50% già dopo 5 minuti, mentre il tempo necessario per l’arrivo dei soccorsi richiede circa 15 minuti. Intervenendo con un defibrillatore DAE entro i primi 3-5 minuti il margine di risoluzione positiva dell’arresto cardiaco aumenta notevolmente.

Ecco perché – ha concluso il Sindaco Felli – è fondamentale l’installazione di strumentazioni per la defibrillazione precoce in luoghi accessibili, un grazie ancora alla dott.ssa Cerri che in questa giornata insieme alla Croce Rossa di Piglio, ha organizzato anche un corso gratuito per quanti vorranno avere nozione di uso del DAE”.