Nella serata di San Valentino, presso una nota concessionaria di auto di lusso locale, è stato tratto in arresto un cinquantasettenne originario del sud della provincia. L’arrestato, alla fine del mese scorso, aveva acquistato un’auto fornendo documenti falsi, tutti intestati ad un medico realmente esistente che presta servizio presso l’ospedale di Cassino. Aveva così tratto in inganno gli addetti alle vendite della concessionaria, riuscendo ad ottenere un finanziamento di 60.000 euro.

Dopo qualche giorno l’uomo aveva rivenduto il veicolo a terze persone, traendone così un ingiusto profitto. Il truffatore, rinvigorito dall’essere riuscito a portare a termine la truffa, sempre sotto il falso nome, pochi giorni dopo, ha stipulato un altro contratto di acquisto per una seconda autovettura, dicendo che sarebbe servita alla moglie. Ieri sera si è presentato presso la concessionaria per definire le pratiche di finanziamento e ritirare il veicolo pronto per la consegna e, di nuovo, ha esibito i documenti falsi all’addetta al finanziamento.

Stavolta però ad attenderlo c’erano gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di Frosinone e del Distaccamento di Sora unitamente al Vice Questore dr. Stefano Macarra che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il malfattore, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.