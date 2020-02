Paura ad Aprilia, precipita un ultraleggero: occupanti miracolosamente salvi

Momenti di vero terrore nella mattinata odierna, poco prima dell’ora di pranzo, nelle campagne della provincia di Latina, nel territorio compreso tra Aprilia e Cisterna, in zona Campoverde.

Un aereo ultraleggero è infatti improvvisamente precipitato al suolo per cause ancora da precisare. Gli occupanti, un uomo e una donna, sono riusciti fortunatamente ad uscire dal velivolo andato distrutto: per loro solamente qualche ferita, ma le condizioni generali sembrerebbero non destare apprensione.

Immediatamente sono scattate le indagini per appurare l’esatta natura dell’incidente, ma fortunatamente quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia si è risolta solamente con un grosso spavento.