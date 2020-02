Continuano incessantemente nell’ambito della Compagnia di Cassino i servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzati a garantire la prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli predatori ed alla sicurezza stradale.

L’attività ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

– nel pomeriggio di ieri, a Cassino i Carabinieri della Sezione Radiomobile traevano in arresto in flagranza di reato per “furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso”, un 38enne del luogo ed un 36enne di Villa Santa Lucia, entrambi già censiti per reati specifici ed in materia di stupefacenti.

I predetti venivano sorpresi dai militari operanti, all’interno del reparto di ostetricia del dismesso ospedale civile “G. De Bosis” sito in via Di Biasio, mentre tentavano di asportare fili di rame dall’impianto di illuminazione. Nell’occorso i due malfattori avevano già sfilato dalle canaline dell’impianto elettrico oltre 45 kg di fili di rame di varie sezioni e svitato dall’impianto idraulico 12 chiavi di arresto in ghisa. Stante la flagranza del reato, i due venivano dichiarati in stato di arresto, mentre gli oggetti da scasso utilizzati venivano contestualmente sottoposti a sequestro. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria venivano sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza.

– Gli stessi militari deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 35enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti, poiché veniva controllato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolico superiore di tre volte il limite consentito. Il documento di guida veniva ritirato e l’autovettura sottoposta a sequestro per la successiva confisca.

– Ad Atina, i militari della locale Stazione intercettavano e controllavano a bordo di un‘autovettura, segnalata mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, un 35enne e un 40enne, entrambi residenti ad Afragola (NA) e già censiti per reati contro il patrimonio. Il 35enne, inoltre, da ulteriori accertamenti risultava inottemperante al foglio di via per quel comune e pertanto veniva deferito in stato di libertà per “inosservanza al f.v.o.”, mentre il 40enne veniva proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Atina per anni tre.

– A San Vittore del Lazio, i Carabinieri della Stazione di Cervaro intercettavano a bordo di un’autovettura, segnalata aggirarsi in modo sospetto da alcuni abitanti della località San Cesareo, tre cittadini di nazionalità marocchina, risultati tutti già censiti per reati contro il patrimonio e la persona. Atteso che gli stessi non erano in grado di giustificare la loro presenza in loco, venivano proposti per l’allontanamento con foglio di via obbligatorio per il comune di San Vittore del Lazio.

Nell’arco del servizio, durante il quale venivano impiegati 10 militari e 5 pattuglie, venivano complessivamente:

– controllate 56 autovetture;

– identificate 69 persone;

– elevate 5 contravvenzioni al C.d.S.;

– controllate 6 persone agli arresti domiciliari.