Aspettava l’autobus alla fermata di via Labicana, quando è stata avvicinata da un uomo che le ha sottratto alcuni oggetti personali all’interno della borsa ed ha tentato di darsi alla fuga.

La donna, una signora di 71 anni, appena accortasi di quanto accaduto ha attirato l’attenzione di una pattuglia di passaggio della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Trevi, che ha inseguito e bloccato l’uomo.

Portato presso gli uffici di via della Greca, Z.A., cittadino di nazionalità Georgiana di 42 anni, è stato riconosciuto dalla vittima quale autore del furto e posto in stato di arresto. Ieri mattina il processo per direttissima, con la convalida dell’arresto ed il divieto di dimora nel comune di Roma.