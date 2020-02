E’ notizia di pochi minuti fa, intorno alle ore 11.45 della giornata odierna, sabato 15 febbraio 2020, di un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, nel tratto compreso tra Prenestina e A24 Roma-Teramo in carreggiata esterna.

L’incidente, che ha visto coinvolti due veicoli, ha richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso: in attesa dell’intervento degli addetti ai lavori il traffico risulta bloccato e le code sono in progressivo aumento. Il consiglio è quello di evitare il tratto in questione, cercando di uscire negli svincoli immediatamente precedenti.

Nessuna notizia per il momento giunge circa la presenza di eventuali feriti.