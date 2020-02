Sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite “Bufalotta” e “Nomentana” in carreggiata interna al chilometro 25 è temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso in seguito ad un incidente.

L’incidente ha coinvolto diversi veicoli

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto diversi veicoli e causato il ferimento di tre persone.

Al momento la circolazione è fortemente rallentata.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.