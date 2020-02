Un incidente è avvenuto in via di Tor Bella Monaca oggi 13 febbraio 2020. La notizia lanciata dall’account Twitter di Astral Infomobilità risale alle ore 18:09.

Disagi per gli automobilisti

In seguito ad incidente avvenuto in via di Tor Bella Monaca, si registrano code tra il Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova, in direzione di quest’ultima.

Al momento la dinamica del sinistro ancora non è nota, ma sul posto sono intervenute rapidamente le Forze dell’Ordine e il personale sanitario.