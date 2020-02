Controlli della Polizia di Stato sul territorio, 461 persone controllate, 6 sanzioni al codice della strada, 1 verbale di sequestro, 1 sanzione amministrativa ed una denuncia in stato di libertà. Sequestrata sostanza stupefacente e “nunchaku”.

Controlli della polizia: rinvenuti persino nunchaku

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio dagli agenti del commissariato Colombo.

Nel pomeriggio dell’11 febbraio, i poliziotti hanno proceduto a controlli nel territorio di competenza con il Sistema di Intervento Modulare ad Alto Impatto S.I.M.

Al servizio hanno partecipato i reparti operativi del Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile della Polizia di Stato, le unità operative della Guardia di Finanza e le unità della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nel corso del servizio sono stati controllati in particolare i treni della tratta metropolitana della linea B fermate Marconi, Basilica San Paolo e Garbatella, nonché i treni in partenza sulla linea metropolitana Roma-Lido.

Durante le operazioni sono state identificate 461 persone, controllati 94 veicoli, effettuati 6 verbali per sanzioni al codice della strada, 1 verbale di sequestro di 50 calzature per marchio contraffatto, 1 sanzione per violazione amministrativa di detenzione di sostanza stupefacente ed 1 denuncia in stato di libertà per il reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

Nella circostanza sono state, altresì, sequestrate diverse dosi di hascisc ed un’arma snodata utilizzata anche in arti marziali, cd. “nunchaku”.

N.B. le persone nella foto, sebbene l’identità sia stata nascosta, sono state controllate dal cane, ma risultano estranee ai fatti descritti sopra