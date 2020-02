Talenti, macchina si schianta contro un albero: grave una donna

Brutto incidente nella zona di Talenti, a Roma. Una macchina, guidata da una donna, sarebbe andata ad impattare contro un albero. Sarebbe ricoverata in codice rosso.

Talenti, macchina contro albero: grave una donna

Un brutto incidente si sarebbe avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, all’altezza del Mercatino dell’Usato di Talentini, poco prima dell’incrocio con viale Jonio. Stando a quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, sembrerebbe che una Fiat 500 guidata da una donna, sarebbe andata ad impattarsi in maniera violenta contro un albero.

Le cause del sinistro sarebbero tutte da accertare, fatto sta che la vittima è stata subito soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso presso il Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto, oltre che le Forze dell’Ordine, anche gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano per effettuare i rilievi del caso.