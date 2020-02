Problemi invii postali dall’Italia per la Cina. Il motivo è da ricercare nella limitazione dei voli internazionali a causa del coronavirus. Ritardi possibili anche per lettere e pacchi in arrivo.

I fatti

A partire da subito, gli uffici postali di Poste italiane ci risulta abbiano ricevuto comunicazione, con una circolare interna, di significativi rallentamenti di lettere e pacchi diretti verso la Cina. A rivelarlo lo “Sportello dei Diritti”, spiegando che a causa del coronavirus molte compagnie aeree internazionali hanno notevolmente ridotto o persino sospeso i propri voli per la Cina.

Una situazione che si ripercuote anche sul traffico postale internazionale dall’Italia alla Cina. Sono previsti anche ritardi per quanto riguarda gli invii provenienti dalla Cina e diretti in Italia,evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sempre a causa delle forti limitazioni ai trasporti.

Per quanto riguarda gli invii la Posta spiega inoltre che i clienti possono impostare le lettere e i pacchi che devono comunque raggiungere tassativamente la Cina con il tipo di invio “Urgent”. Ma i tempi indicati non potranno essere garantiti.