GRA incidente tra Anagnina e Laurentina oggi 10 febbraio 2020

Poco dopo le 19 di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, c’è stato un incidente sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma. Segnalate lunghe code tra Laurentina e Anagnina, in carreggiata esterna. Chiusa la corsia di sorpasso sulla A90.

Incidente sul GRA tra Laurentina e Anagnina: chiusa corsia di sorpasso

Al momento, sono segnalate lunghe code nel suddetto tratto. Si raccomanda le persone che in questi istanti stanno procedendo su questo tratto di percorrere la strada con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

Sinistro in fase di rimozione

Proprio in questi istanti sul posto stanno intervenendo le forze dell’Ordine e il personale addetto per ripristinare la viabilità ed eseguire i rilievi di rito. Al momento non è ancora stata diffusa alcuna informazione in merito alla eventuale presenza dei feriti. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Guidate con prudenza Ribadiamo dunque che sono segnalate lunghe code e disagi per incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Segnalata viabilità congestionata in questi istanti tra Laurentina e Anagnina, in carreggiata esterna. Chiusa la corsia di sorpasso.