Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi TV in onda stasera: prima serata e seconda di oggi, giovedì 13 febbraio 2020

Rai 1

20:30 Coppa Italia: Milan – Juventus

23:00 Porta a Porta

23:20 TG1 60 Secondi

23:26 Porta a Porta

00:35 TG1 Notte

01:05 Che tempo fa

01:10 Sottovoce

01:40 L’Atlantide

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Love Is All You Need

23:25 Stracult Live Show

00:55 Nine

02:35 Squadra Speciale Lipsia Il monumento

Rai 3

20:45 Un posto al sole

21:20 Skianto Sanremo

23:15 Grazie dei fiori. Ribelli

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura Newton – L’Universo esplosivo

01:40 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Dritto e Rovescio

00:47 Misfire – Bersaglio Mancato

02:22 Stasera Italia

Canale 5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:21 Allied: Un’Ombra Nascosta

23:44 Van Gogh – Tra il Grano e il Cielo

01:45 Tg5

Italia 1

20:25 Lapidata – C.S.I. Miami

21:20 Le Iene Show

01:05 American Dad – Il Piano Famiglia

01:30 American Dad – L’Amore All’Improvviso

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazzapulita

23:00 Speciale Tg La7

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Maschi contro femmine

23:45 Amici di letto

01:45 Nora Roberts – Un dono prezioso

NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Virus – Vaiolo

00:10: Fake – la fabbrica delle notizie

01:10: Donne mortali – Non si è mai troppo giovani

02:00: Donne mortali – Senza cuore

Venti

20:42 The Big Bang Theory – La Derivazione dell’Allocazione della Sovvenzione

21:04 Samson – la Vera Storia di Sansone

23:25 Lucifer III

00:14 Lucifer III

01:05 Homeland – Caccia Alla Spia III

01:47 Homeland – Caccia Alla Spia III

Rai 4

20:29 Criminal Minds ep. 16

21:19 Criminal Minds XII ep. 16

22:04 Criminal Minds XII ep. 17

22:46 Criminal Minds XII ep. 18

23:35 L’angelo del crimine

01:38 Vikings IV ep. 8

Iris

20:59 Solo 2 Ore

23:16 Alfabeto

23:32 Skin Trade

01:30 Posta Grossa A Dodge City

Rai 5

20:27 Città segrete Beirut Ep.2

21:17 Il violino di Repin con l’Osn e Kazuki Yamada Prima Visione RAI

22:44 Prima della Prima 2018 Turandot

23:16 Madonna and The Breakfast Club Ep. 1

00:06 The Ronnie Wood Show Ep. 8 The Ronnie Wood Show

00:32 Rock Legends. Special Abba

01:16 Rai News – Notte

01:18 This is art – 2^ serie Ep. 8

02:08 Città segrete – Beirut Ep. 2

Rai Movie

21:10 Se Dio vuole

22:40 Fantozzi subisce ancora

00:15 L’affittacamere

01:55 Movie Mag

02:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 I Miserabili – p.1

23:30 Medium 6 – La voce dell’allarme p. 19

00:20 Medium 6 – Salti nel tempo p. 20

01:05 Medium 6 – Un maialino da salvare p. 21

01:50 La Squadra 4 – p. 8

Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia –

21:15 Shoot ‘Em Up – Spara o muori!

23:00 Marika, un grande progetto

00:00 Strippers – Vite a nudo

01:00 Monica, una vita da prostituta

02:15 Svizzera: le schiave del sesso

Paramount Network

22:30 Ricominciare a vivere

00:35 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:15 Law & Order: Criminal Intent

01:55 Soko – Misteri tra le Montagne

TV2000

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:05 Una donna alla Casa Bianca

22:30 Today

23:35 Buone notizie

00:10 La compieta

00:30 Santo Rosario

01:05 L’Ora solare

02:00 Siamo noi

LA7d

19:20 I menù di Benedetta

20:25 Cuochi e fiamme

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:15 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Quando L’Amore Arriva in Città

23:21 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello Vip

Real Time

20:10: Cortesie per gli ospiti

21:10: Rivelo

22:10: Vite al limite: e poi – Dottie e June

00:00: Vite al limite: e poi – Milla e Charity

01:45: Vite al limite: e poi – Joe W. e Pauline

Cine34

20:09 Il tassinaro

22:26 Un tassinaro a New York

00:28 I predatori di Atlantide

01:56 Gli eroi della domenica

Focus

20:15 Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Universo Ai Raggi X I, 1 – Universo Ai Raggi X

22:15 Universo Ai Raggi X I, 2 – Universo Ai Raggi X

23:15 Super Aerei di Linea – Mega ingegneria

00:15 I Giganti dell’Agricoltura – Mega ingegneria

01:15 Freedom Oltre il Confine

01:45 Attacco Suicida – Indagini ad alta quota III

Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Dietro la maschera

21:10: L’ispettore Barnaby

23:05: L’ispettore Barnaby – Peccati su commissione

01:00: Nightmare Next Door

02:00: Nightmare Next Door

Top Crime

21:13 Law & order: unità speciale

22:56 Forever

00:42 C.S.I. New York

02:13 Law & Order: unità speciale

Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 In linea con l’assassino – Phone Booth

23:30 Law & Order: Criminal Intent

01:00 Supernatural

DMAX

20:30: Nudi e crudi – Nella giungla

21:25: Predatori di gemme

00:20: Cops Spagna

01:15: Lockup: sorvegliato speciale

Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:40 Senza distinzione di genere p. 4 Il corpo delle donne

21:10 a.C.d.C. Il paradiso perduto di Darwin p. 1

22:05 a.C.d.C. Il paradiso perduto di Darwin p. 2

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Dresda 1945

01:00 Italia: viaggio nella bellezza

01:50 Conflitti – Orchestra Nera. Rapporto X

Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

Motor Trend

20:30: Fast N’ Loud

21:20: Fast N’ Loud – Ford Galaxie

22:15: The Drift Brothers

23:15: Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la Land Rover di Tony

00:10: Fast N’ Loud – la C-10. 1a parte

01:10: Fast N’ Loud – la C-10. 2a parte

02:05: Fast N’ Loud – Pink Caddy. 1a parte

Italia 2

20:25 Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Come Ammazzare il Capo… e vivere felici

23:15 Lupin 3RD: Fuga Da Alcatraz

01:13 Simulcast Radio 101