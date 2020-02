Primadonna è alla ricerca di personale: posizioni aperte nel Lazio

Come viene riportato dal noto portale sul lavoro, Circuito Lavoro, il noto marchio di moda Primadonna è alla ricerca di personale. Posizioni aperte anche nel Lazio.

Lazio, posizioni aperte per lavorare da Primadonna

Primadonna, marchio di moda leader offre assunzioni sia in sede che nei punti vendita sparsi in tutta Italia. Con oltre 400 negozi nel mondo, Primadonna Collection può contare su un network retail capillare e una forte riconoscibilità anche all’estero, dove rappresenta una perfetta espressione dell’imprenditoria italiana e del suo connubio tra innovazione e tradizione. Come viene riportato direttamente dal sito ufficiale, la nota azienda è alla ricerca di diverse figure da inserire in organico, anche nel Lazio.

Posizioni aperte Primadonna in sede

Area Manager (Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Triveneto, Toscana). Il nuovo collega avrà un ruolo chiave nella gestione della rete di store diretti e affiliati presenti nell’area di propria competenza. Sarà infatti responsabile del fatturato, della verifica della puntuale applicazione delle politiche visual, delle differenze inventariali, oltreché della gestione e dello sviluppo delle risorse umane di store.

Posizioni aperte Primadonna nei punti vendita

Addetto/a vendita full-time/part-time (punti vendita in tutta Italia) . La tua mission sarà: ascoltare attivamente il cliente e riuscire a comprenderne le esigenze, indirizzarlo sempre verso la soluzione migliore, gestire e mantenere puliti e ordinati gli spazi di vendita e il magazzino, seguire le linee guida dell’azienda negli aspetti di Visual Merchandising e dedicarti alle attività di cassa.

Responsabile di negozio (punti vendita in tutta Italia) . La tua mission principale sarà: garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato attesi per migliorare la customer experience; monitorerai i principali KPI (individuali e di store) e sarai in grado di individuare eventuali azioni correttive utili a raggiungere il budget previsto.

Tirocinante addetto/a vendita (store in tutta Italia). Il candidato prescelto, a riporto del tutor, svolgerà le seguenti mansioni: assistenza alla clientela e vendita, allestimento e pulizia punto vendita, ordine e pulizia del magazzino.

Come fare per candidarsi

Per visualizzare l’elenco completo delle posizioni aperte in Primadonna, consultate la pagina Lavora con Noi. All’interno ci sono tutte le indicazioni per inviare il cv in maniera corretta.