I poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un algerino di 33 anni dopo averlo sorpreso a spacciare in via dei Latini. L’uomo, pregiudicato, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Questo perché nel controllo ha reagito sferrando calci e pugni nei confronti degli agenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 3.2 grammi di hashish più 30 euro in contanti mentre altri 0.90 grammi sono stati trovati in possesso dell’acquirente.

Gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato, in via dell’Archeologia, un cittadino italiano minorenne resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo stesso è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi e 300 euro in contanti.

Sempre gli agenti del Reparto Volanti hanno fermato ed arrestato per droga un colombiano di 27 anni, S.B.G.A. le iniziali. L’uomo è stato sorpreso, in via dell’Archeologia 106, mentre trattava la vendita di sostanza stupefacente. Dopo essersi accorto della presenza della Polizia ha tentato, invano, di fuggire. L’operazione ha portato al sequestro di 25 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 12.2 grammi più 410 euro in contanti.

E’ stata arrestata alle prime ore dell’alba in via Giolitti S.S.V., 31enne romana, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La donna spacciava in maniera itinerante, effettuando le consegne a bordo della propria autovettura previo accordo telefonico con gli interessati. L’intensa attività investigativa da parte dei poliziotti del commissariato Viminale ha permesso di scoprire l’attività illecita. S.S.V. nascondeva 5.01 grammi di cocaina all’interno del pannello di plastica posto sul margine superiore del parabrezza; trovate anche banconote per un valore di 70 euro.

In via G. Giolitti, Agenti del Commissariato “Viminale” hanno proceduto all’arresto di un Italiano di 22 anni, B. L., per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il regolare servizio di controllo del territorio, mentre i poliziotti transitavano nella suddetta via, notavano due cittadini stranieri che tentavano di bloccare un terzo ragazzo Italiano, B. L., autore del reato. Gli Agenti immediatamente intervenuti, hanno riportato la situazione alla calma e dal racconto degli stessi, è emerso che, B. L., con l’intenzione di vendere la droga si è avvicinato ai due cittadini stranieri, ma al momento dello “scambio droga – denaro” ai due giovani non veniva consegnata la sostanza richiesta, da qui è scaturita la fuga e la conseguente rincorsa per bloccarlo .

Sottoposto il giovane italiano a perquisizione personale, si rinvenivano i soldi sottratti ai cittadini stranieri e all’interno della federa del giubbino, 5 involucri di cellophane bianco e uno verde contenente in totale 2,59 grammi di Cocaina. Anche presso l’abitazione dello stesso, venivano rinvenuti, 1,79 grammi di Marijuana. A seguito degli elementi raccolti, gli Agenti hanno proceduto all’arresto di B. L., per il suddetto reato.

I poliziotti del commissariato Fidene-Serpentara hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S.F. romano 21enne. Quest’ultimo beccato in flagranza a spacciare droga era riuscito, usando violenza nei confronti di un agente, a dileguarsi sottraendosi all’arresto. Gli investigatori sono riusciti in poco tempo a risalire all’uomo che nel frattempo si rifugiava presso l’abitazione della nonna. Li è stato raggiunto dando cosi seguito al dispositivo cautelare disposto dall’Autorità Giudiziaria.

In via Foce dell’Aniene i poliziotti del commissariato Prati hanno tratto in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, B.C.R.N. nativo delle Filippine. L’uomo benché fosse già al regime degli arresti domiciliari per il medesimo reato continuava l’attività illecita utilizzando la propria abitazione come rivendita di droga. All’interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi sacchetti contenenti “shaboo” per un peso complessivo di 117 grammi nonché un’agenda riportante nomi e cifre del malaffare.

I poliziotti del commissariato Casilino Nuovo, nella quotidiana azione di prevenzione dei reati contro lo spaccio, hanno notato in via Prenestina 1204 un ragazzo in atteggiamenti sospetti; da qui la volontà degli operanti di identificarlo. Il giovane alla vista degli stessi ha reagito cercando in tutti i modi di sottrarsi al controllo ma è stato comunque bloccato. Tale operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 119.8 grammi di marijuana che C.N. gambiano di 21 anni aveva con se più 110 euro in contanti.

All’interno del parco di Colle Oppio i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato un senegalese di 23 anni colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente. L’attenzione degli investigatori era stata attirata dal ripetuto andirivieni di persone, alcune delle quali “conosciute”, per questo motivo la decisione di effettuare un servizio di osservazione all’interno del parco. Li hanno appurato l’effettivo smercio di droga messo in essere dall’uomo in questione. Arrestato è stato trovato in possesso di 2.06 grammi di marijuana.

In Viale America, personale del Commissariato Esposizione ha arrestato per furto 2 Italiani di anni 18, P. C. e G. L., in quanto sorpresi mentre tentavano di rubare un casco da uno scooter in sosta nella suddetta via. Uno dei due , G. L., è stato, inoltre, trovato in possesso di 60 gr. di hashish e di materiale per il confezionamento.

In Via Mattia Battistini, a seguito di un controllo nei pressi della stazione metro , poliziotti del Reparto Volanti hanno arrestato un Italiano, P. M., di anni 20 e un Colombiano, B. S. G. A., di anni 19 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In Via Giolitti, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato A.S. e B.D., entrambi nigeriani rispettivamente di 35 e 25 anni, che in seguito ad un controllo sono stati trovati in possesso il primo di 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 30 euro; il secondo di 6 dosi di marijuana per un peso di 11 grammi, due dosi di eroina ed una di cocaina oltre a 355 euro, probabile provento dell’illecita attività.