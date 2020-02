Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, giovedì 6 febbraio 2020. Come avviene ogni martedì, giovedì e sabato, tornano i numeri vincenti delle estrazioni dei principali giochi più amati dagli italiani. A differenza del Million day, la cui invece estrazione avviene ogni giorno, alle 19 (leggi qui l’ultima estrazione del Million Day). Alle ore 20 inizia l’estrazione dei numeri vincenti.

Tuttavia, ci vuole sempre una mezz’oretta prima che la procedura arrivi a buon fine, data la corposa mole di numeri che vengono estratti ogni tre giorni a settimana. Scopriamo quali sono quelli di oggi, Simbolotto, Numeri Oro e Doppio Oro compresi. Segui con noi l’estrazione live delle tre lotterie più famose d’Italia, con aggiornamenti in tempo reale per essere i primi a conoscere tutti i dettagli.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto: numeri vincenti estratti oggi giovedì 6 febbraio 2020

Il Superenalotto è probabilmente il gioco della lotteria più popolare in Italia, i cui jackpot risultano essere con frequenza fra i più alti in Europa. Tre le estrazioni settimanali: ogni martedì, giovedì e sabato vengono infatti estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 18.800.000 €.

Il 10 e Lotto è un gioco a moltiplicatore strettamente connesso al Lotto tradizionale che offre ai giocatori differenti modalità di partecipazione e diverse possibilità di vincita.

Le regole prevedono che si possano giocare da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90, partendo da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ciascuna delle tre differenti modalità di estrazione.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto Numero Oro e Doppio oro oggi

Numeri vincenti estrazione del lotto oggi

BARI 70 61 48 01 14

CAGLIARI 84 89 16 68 56

FIRENZE 11 70 29 04 34

GENOVA 44 34 69 45 67

MILANO 63 78 36 51 88

NAPOLI 39 02 68 26 16

PALERMO 90 26 64 11 46

ROMA 62 89 63 78 80

TORINO 49 38 32 65 76

VENEZIA 76 63 78 27 77

NAZIONALE 89 60 68 73 63

I 20 numeri vincenti del 10eLotto di stasera

02 11 16 26 29 34 38 39 44 48 49 61 62 63 70 76 78 84 89 90

numero Oro 70

doppio Oro 70 61

Ultima estrazione del Superenalotto

15 – 32 – 54 – 56 – 61 – 85

numero Jolly 10

numero Superstar 63