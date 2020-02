A Ceccano, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Frosinone, traeva in arresto un 37enne del luogo.

L’uomo, già sottoposto alla misura degli agli arresti domiciliari, dovrà espiare la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione per i reati commessi nel 2017, a Roccasecca ed Alatri, di “rapina e furto aggravato“.

Ad espletate formalità di rito l’uomo, così come disposto dalla competente A.G. nel provvedimento in argomento, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.