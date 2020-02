Ministero della Salute, bando di concorso per 91 unità: 8 posti nel Lazio

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul lavoro, Circuito Lavoro, Il Ministero della Salute ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza area – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale.

Concorso Ministero della Salute: 8 posti presso la Regione Lazio. Ecco come sono distribuiti

15 posti presso la Regione Liguria;

8 posti presso la Regione Lombardia;

2 posti presso la Regione Piemonte;

8 posti presso la Regione Veneto;

6 posti presso la Regione Friuli Venezia Giulia;

8 posti presso la Regione Emilia Romagna;

7 posti presso la Regione Toscana;

4 posti presso la Regione Marche;

8 posti presso la Regione Lazio;

10 posti presso la Regione Campania;

5 posti presso la Regione Puglia;

5 posti presso la Regione Calabria;

3 posti presso la Regione Sicilia;

2 posti presso la Regione Sardegna.

I requisiti che bisogna avere

cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’UE o di altre categorie previste dal bando;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o laurea magistrale appartenente a una delle classi delle lauree SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 509/99) e LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 270/04); laurea appartenente ad una delle classi delle lauree SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 509/99) e L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 270/04); diploma universitario in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro istituito ai sensi della legge 341/1990;

iscrizione in Italia all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro;

buona conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

Come deve essere presentata la domanda e le scadenze

La scadenza del bando è fissa per le ore 12.00 del 5 marzo 2020. La domanda va inviata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito del Ministero della salute, sezione Concorsi. Il bando ufficiale è inoltre scaricabile qui.